Есть изменения. В Омске по-новому пойдут шаттлы на матч «Авангарда»

По сообщению департамента транспорта администрации Омска, сегодня, 19 ноября, график движения автобусов-шаттлов до G-Drive Арены был изменен.
Поскольку сегодняшний домашний матч ХК "Авангарда" был перенесен на 16:00, время отправления бесплатных автобусов, которые доставят зрителей на арену, также немного сдвинулось.
Отправление от конечных остановок и прибытие к G-Drive Арене будет осуществляться на час раньше указанного в графике времени. Поэтому, если вы хотите успеть на автобус-шаттл, будьте внимательнее и планируйте поездку с учетом внесенных изменений.