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Есть изменения. В Омске по-новому пойдут шаттлы на матч «Авангарда»

Сегодня, 03:57
Фото: 1MI
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График движения автобусов-шаттлов на сегодняшний матч «Авангарда» в Омске изменили

Автобусы отправятся на час раньше.

По сообщению департамента транспорта администрации Омска, сегодня, 19 ноября, график движения автобусов-шаттлов до G-Drive Арены был изменен.

Поскольку сегодняшний домашний матч ХК "Авангарда" был перенесен на 16:00, время отправления бесплатных автобусов, которые доставят зрителей на арену, также немного сдвинулось.

Отправление от конечных остановок и прибытие к G-Drive Арене будет осуществляться на час раньше указанного в графике времени. Поэтому, если вы хотите успеть на автобус-шаттл, будьте внимательнее и планируйте поездку с учетом внесенных изменений.

#Юлия Бармина#Спорт#Город#Общество#Транспорт#Авангард#Авангард хоккей#Омский авангард
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