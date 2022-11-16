Как сообщила пресс-служба Обь-Иртышского УГМС, с сегодняшней ночи ожидается резкое похолодание, местами до -25 градусов. Снег продолжит неспешное падение, гололед омичей не покинет, а днем в четверг местами температура воздуха ожидается в -20. Впрочем, в Омске, скорее всего, будет -13, что звучит неприятно после недавних +5, но не смертельно.
В ночь с четверга на пятницу при прояснениях неба ожидается мороз в -29, местами будет туман и изморозь, омичи будут дышать льдинками. Днем же 18 ноября до -20. Зато атмосферное давление «устаканится», а в ночь на субботу даже примется падать. Воздух может днем в субботу потеплеть до -3, но приятнее на улице не станет, потому что начнется метель. Порывы ветра обещают до 15 м. с.
Напомним, что в Омске вовсю открываются елочные базары, люди ходят за покупками, наслаждаются затянувшимся теплом, хотя сегодня зима уже дает о себе знать. Будем надеяться, что завтра никто не выйдет из дома, одевшись не по погоде.