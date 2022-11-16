В ночь с четверга на пятницу при прояснениях неба ожидается мороз в -29, местами будет туман и изморозь, омичи будут дышать льдинками. Днем же 18 ноября до -20. Зато атмосферное давление «устаканится», а в ночь на субботу даже примется падать. Воздух может днем в субботу потеплеть до -3, но приятнее на улице не станет, потому что начнется метель. Порывы ветра обещают до 15 м. с.