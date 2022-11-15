Праздник к нам приходит. На Левобережье Омска откроют 30 елочных базаров

В ведомстве также добавили, что каждую неделю декабря будут проводиться рейды по елочным базарам, в целях выявление мест несанкционированной торговли. За торговлю в неустановленных местах предусмотрен штраф: на граждан — от 1 тыс до 5 тыс рублей, на должностных лиц — от 5 тыс до 10 тыс рублей, на юридических лиц — от 15 тыс до 30 тыс рублей.