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Праздник к нам приходит. На Левобережье Омска откроют 30 елочных базаров

Сегодня, 11:22
Фото: 1MI
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Стало известно, где откроются елочные базары на Левобережье Омска

В Кировском округе будет организовано 30 елочных базаров, часть из них расположатся на территориях торговых комплексов.

По сообщению администрации Омска, весь декабрь в Кировском округе будут действовать 30 елочных базаров: 12 из них будут работать по договору с администрацией, а остальные расположатся на территориях, прилегающих к торговым комплексам.

Омичи смогут закупиться хвойными деревьями к Новому году по следующим адресам:

  • улица 12 Декабря, 104 и 12 Декабря, 64;
  • улица 70 лет Октября, 14/1, улица 70 лет Октября, 18, улица 70 лет Октября, 20 и улица 70 лет Октября, 9;
  • улица Бетховена, 18;
  • улица Ватутина, 7в;
  • улица Комкова, 2;
  • улица Мельничная, 126а;
  • улица Степанца, 2;
  • бульвар Архитекторов, 7/1, остановка «Поворотная».

В ведомстве также добавили, что каждую неделю декабря будут проводиться рейды по елочным базарам, в целях выявление мест несанкционированной торговли. За торговлю в неустановленных местах предусмотрен штраф: на граждан — от 1 тыс до 5 тыс рублей, на должностных лиц — от 5 тыс до 10 тыс рублей, на юридических лиц — от 15 тыс до 30 тыс рублей.

Напомним, что ранее стало известно о елочных базарах в Центральном округе Омска. Всего в центре города будет открыто 10 торговых точек по продаже хвойных деревьев.

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#Юлия Бармина#Город#Елочный базар#Новогодняя елка#Новый год
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