Праздник к нам приходит. На Левобережье Омска откроют 30 елочных базаров

По сообщению администрации Омска, весь декабрь в Кировском округе будут действовать 30 елочных базаров: 12 из них будут работать по договору с администрацией, а остальные расположатся на территориях, прилегающих к торговым комплексам.
Омичи смогут закупиться хвойными деревьями к Новому году по следующим адресам:
В ведомстве также добавили, что каждую неделю декабря будут проводиться рейды по елочным базарам, в целях выявление мест несанкционированной торговли. За торговлю в неустановленных местах предусмотрен штраф: на граждан — от 1 тыс до 5 тыс рублей, на должностных лиц — от 5 тыс до 10 тыс рублей, на юридических лиц — от 15 тыс до 30 тыс рублей.
Напомним, что ранее стало известно о елочных базарах в Центральном округе Омска. Всего в центре города будет открыто 10 торговых точек по продаже хвойных деревьев.