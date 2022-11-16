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Бешенство, экстрасенсы-вымогатели и оценки за деньги. Омск сегодня

Сегодня, 13:58
Фото: Город55
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Итоги среды.

Новость № 1. В Омской области ввели карантин из-за обнаруженного опасного вируса. В Калачинске выявили бешенство у собаки. Поэтому, на территории населенного пункта введен карантин, а также проводятся мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации вируса. Это уже третий случай за год.

Третий карантин за год. В Омской области выявили новый очаг опасного вируса
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Новость № 2. 68-летняя пенсионерка стала жертвой «ясновидящих», которых она увидела в телевизионной передаче. Омичка год назад потеряла мужа и решила обратиться к ним за помощью. В итоге «экстрасенсы» выманили у женщины 2,5 млн рублей за несколько месяцев.

Магия в телевизоре. У омской пенсионерки выманили огромную сумму денег
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Новость № 3. Преподавательница омского техникума брала у студентов деньги за хорошие оценки. Тариф был такой: по 1 тыс рублей с человека за успешную сдачу экзамена. В итоге, общая сумма взятки составила 53 тыс рублей.

Пятерки в обмен на деньги. Преподавательницу омского техникума поймали на взятке
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#Юлия Бармина#Город#Бешенство#Мошенники#Взятка
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