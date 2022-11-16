Новость № 1. В Омской области ввели карантин из-за обнаруженного опасного вируса. В Калачинске выявили бешенство у собаки. Поэтому, на территории населенного пункта введен карантин, а также проводятся мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации вируса. Это уже третий случай за год.