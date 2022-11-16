Магия в телевизоре. У омской пенсионерки выманили огромную сумму денег

У колдунов и ясновидящих, оказывается, бывают свои финансовые отделы, благотворительные фонды, акции с кешбэком и обязанности перед налоговой. Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, как выманивали деньги у пожилой женщины. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
В полицию обратилась 68-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба превысила 2,5 млн руб. Она рассказала, что увидела по телевизору передачу с парапсихологами, которые «помогали» людям в сложных жизненных ситуациях. Омичка год назад потеряла супруга и решила обратиться к ним за помощью.
За 3 месяца «ясновидящие» провели несколько сеансов «очищения». Первый раз с омички взяли 15,7 тыс. рублей, затем «прайс» подрос. Мошенники запросили 30 тыс. рублей, дошло в последствии до 160 тыс. рублей за сеанс.
Когда сеансы закончились, женщине позвонила «медиум Асия» и сообщила, что проходит акция: она готова сделать перерасчет и вернуть омичке часть денег, но для этого требуется оплатить комиссию — 181 тыс. рублей, страховку — 108 тыс. рублей и налог — 217 тыс. рублей, а то без этого, якобы, возврат из «благотворительного фонда» не пропустит «финотдел». Пенсионерка выполнила указания, но обещанного «кешбэка» не дождалась. Когда она перезвонила, чтобы поинтересоваться судьбой денег, ей сказали, что нужна еще какая-то комиссия. Тогда, наконец, омичка осознала, что стала жертвой мошенников.
Пожалуйста, предупредите родных и близких, что вся эта «магия» не работает. Каждую неделю происходят подобные случаи, а то и чаще. Вот другой пример незаконного обогащения за счет уязвимых пожилых людей: