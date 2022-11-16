Магия в телевизоре. У омской пенсионерки выманили огромную сумму денег

Когда сеансы закончились, женщине позвонила «медиум Асия» и сообщила, что проходит акция: она готова сделать перерасчет и вернуть омичке часть денег, но для этого требуется оплатить комиссию — 181 тыс. рублей, страховку — 108 тыс. рублей и налог — 217 тыс. рублей, а то без этого, якобы, возврат из «благотворительного фонда» не пропустит «финотдел». Пенсионерка выполнила указания, но обещанного «кешбэка» не дождалась. Когда она перезвонила, чтобы поинтересоваться судьбой денег, ей сказали, что нужна еще какая-то комиссия. Тогда, наконец, омичка осознала, что стала жертвой мошенников.