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Пятерки в обмен на деньги. Преподавательницу омского техникума поймали на взятке

Сегодня, 07:31
Фото: 1MI

В Омске преподавательница техникума брала со студентов деньги за хорошие оценки

Преподавательница несколько лет брала со студентов по 1 тыс рублей за экзамен.

В Омске вынесли приговор преподавательнице омского техникума железнодорожного транспорта. Ее признали виновной в получении взятки.

Суд установил, что в 2020-2021 годах женщина неоднократно получала деньги от разных групп студентов. Подсудимая брала по 1 тыс рублей с человека за успешную сдачу экзамена. Общая сумма взятки составила 53 тыс рублей.

Преподавательницу приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также в течение двух лет ей запретили заниматься преподавательской деятельностью.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#Приговор#Преподаватель
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