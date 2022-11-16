Пятерки в обмен на деньги. Преподавательницу омского техникума поймали на взятке

В Омске вынесли приговор преподавательнице омского техникума железнодорожного транспорта. Ее признали виновной в получении взятки.
Суд установил, что в 2020-2021 годах женщина неоднократно получала деньги от разных групп студентов. Подсудимая брала по 1 тыс рублей с человека за успешную сдачу экзамена. Общая сумма взятки составила 53 тыс рублей.
Преподавательницу приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также в течение двух лет ей запретили заниматься преподавательской деятельностью.