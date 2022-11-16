Третий карантин за год. В Омской области выявили новый очаг опасного вируса

По сообщению омского ветеринарного надзора, в Омской области обнаружили бешенство у собаки.
По результатам вирусологического исследования биоматериала, в Калачинске выявили вирус бешенства у собаки. В связи с этим, на территории населенного пункта введен карантин, а также проводятся мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации вируса.
Это уже третий случай заболевания бешенством в этом году, добавили в ведомстве. Омская область уже не первый раз становится неблагополучной по бешенству территорией. Так, например, в 2021 году было зарегистрировано 26 очагов этого вируса.
Напомним, ранее вирус бешенства был выявлен в деревне Рождественка. Его обнаружили у крупного рогатого скота.