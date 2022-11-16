Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Третий карантин за год. В Омской области выявили новый очаг опасного вируса

Сегодня, 10:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области ввели карантин из-за бешеной собаки

Это уже третий случай заболевания бешенством в 2022 году.

По сообщению омского ветеринарного надзора, в Омской области обнаружили бешенство у собаки.

По результатам вирусологического исследования биоматериала, в Калачинске выявили вирус бешенства у собаки. В связи с этим, на территории населенного пункта введен карантин, а также проводятся мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации вируса.

Это уже третий случай заболевания бешенством в этом году, добавили в ведомстве. Омская область уже не первый раз становится неблагополучной по бешенству территорией. Так, например, в 2021 году было зарегистрировано 26 очагов этого вируса.

Напомним, ранее вирус бешенства был выявлен в деревне Рождественка. Его обнаружили у крупного рогатого скота.

В Омской области нашли животное, зараженное смертельно опасным для человека вирусом
Узнать подробнее
#Бешенство#Собака#Каратин#Юлия Бармина
Подпишитесь
«Верните наши деньги!»: клиенты омской юрфирмы ИП Латынцев нашли ее по новому адресу
Вчера, 14:05
Назван кандидат на пост генменеджера омского «Авангарда»
Сегодня, 15:35
Стало известно, кто займется строительством троллейбусной сети на Левобережье Омска
Сегодня, 11:03
Военный следком возбудил уголовное дело после драки в Омске
Сегодня, 11:34
Омичи пережили многочасовое ожидание рейсов. Омский аэропорт снова придут проверять
Сегодня, 12:55