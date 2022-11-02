Частичная мобилизация, объявленная президентом и Верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным 21 сентября, завершилась. Но для военкоматов вновь настала горячая пора, поскольку 1 ноября начался призыв на срочную военную службу. Лица от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, обязаны, получив повестку, прибыть в военкомат по месту жительства.
Многих интересует, будут ли призывников отправлять в зону СВО, где сейчас идут активные боевые действия. О том, что срочники не попадут на СВО, уже заявлял министр обороны Сергей Шойгу. Его слова подтверждают и другие чиновники оборонного ведомства.
Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский:
«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине».
Неявка по повестке и уклонение от срочной мобилизации — это серьезное правонарушение, на которое, как показывает практика, все-таки идут многие мужчины, обязанные идти на военную службу. Но есть ряд лиц, которые могут получить отсрочку от призыва или вовсе быть освобождены от военной службы. Полный список таких граждан указан в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» (ФЗ-53).
К первой категории таких граждан относятся те, кто не может отправиться на службу по семейным обстоятельствам. В перечне указаны лица, которые присматривают за престарелыми отцом или матерью, нуждающимися в постоянном уходе или имеющими степень инвалидности; за несовершеннолетними братьями и сестрами, являясь их опекуном.
Также в список входят отцы-одиночки, воспитывающие ребенка без матери, отцы ребенка с инвалидностью (в возрасте до 3 лет), отцы двоих и более детей, отцы одного ребенка, но ожидающие пополнения в семье (в случае если срок беременности супруги не менее 22 недель).
Вторая категория — это граждане, не подлежащие призыву по состоянию здоровья. После прибытия в военкомат призывника направляют на медкомиссию, которая и вынесет вердикт о годности военнослужащего к срочной службе. Если у призывника выявят серьезное заболевание (возможно, понадобится дополнительное обследование или врачебное заключение), то он может получить отсрочку или вовсе будет снят с воинского учета.
Согласно законодательству, есть отдельная категория лиц, освобожденных или получивших отсрочку от военной службы по профессиональному признаку. Если потенциальный призывник поступил на работу в такие госорганы, как МВД, ФСИН, Таможенный комитет, противопожарное ведомство и пр., то он получает отсрочку на время действия трудового договора.
Также не подлежат срочной мобилизации студенты вузов, имеющих государственную аккредитацию; учащиеся средних учебных заведений; обладатели ученой степени; родные братья и сестры военных, погибших на поле боя, выполнявших свой воинский долг; лица, проходившие альтернативную военную службу; граждане, находящиеся под следствием или отбывающие наказание в местах лишения свободы.
Что же грозит гражданам запаса при неявке в военкомат? Здесь стоит разграничивать неявку без получения повестки и неявку в случае, когда призывник уже приходил в военкомат, прошел медкомиссию и не явился на пункт сбора без уважительной причины.
В первом случае его могут лишить свободы на срок до 2 лет, во втором — до 5 лет, все зависит от тяжести случая, периода отсутствия, сроков неявки и пр. Если же уклонист в первый раз не явился в военкомат по повестке, ему грозит административный штраф от 500 до 3 000 рублей.
Случаи уклонения, когда призывник меняет место жительства, не снимаясь с воинского учета, и избегает службы уже долгое время, признаются тяжелыми и дают основания для заведения уголовного дела по ст. 328 УК РФ.