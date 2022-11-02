В первом случае его могут лишить свободы на срок до 2 лет, во втором — до 5 лет, все зависит от тяжести случая, периода отсутствия, сроков неявки и пр. Если же уклонист в первый раз не явился в военкомат по повестке, ему грозит административный штраф от 500 до 3 000 рублей.