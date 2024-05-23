Гражданский иск

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2024
Ни тротуаров, ни денег. Суд обязал подрядчика вернуть 1,3 млн за работу в Калачинске
23 мая, 08:28
Едва не застрелил соседку. Военнослужащий из Омска сядет на 2 года за пьяную стрельбу
Мужчина случайно выстрелил в дверь соседней квартиры, за которой в тот момент находилась женщина.
18 марта, 07:39
2023
Грозит до 6 лет. В Омске будут судить подрядчика за хищение денег на благоустройстве
25 октября 2023, 04:07
Компенсировать затраты не нужно. Омич выиграл дело против бывшего работодателя
Истец требовал с работника компании возместить деньги, потраченные на обучение.
15 февраля 2023, 04:20
2022
Решение вынесет суд. Омичи массово оспаривают призыв во время частичной мобилизации
15 ноября 2022, 05:37

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