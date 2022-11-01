Губернатор Омской области поручил демобилизовать многодетных отцов

Сейчас демобилизовали уже 64 человека из Омской области. Отцов возвращают семьям. Губернатор подчеркнул, что пересмотреть решение о призыве многодетные отцы могут, даже если получили повестку до выхода указания Генштаба ВС РФ. Это решение уже довели до призывных комиссий, военного комиссариата и воинских частей, в которые были распределены мужчины из Омской области в рамках частичной мобилизации.