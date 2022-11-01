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Губернатор Омской области поручил демобилизовать многодетных отцов

1 ноября 10:28
Фото: Портал правительства Омской области
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Демобилизовали 64 отцов из Омской области. Те, у кого трое детей, поедут домой.

Александр Бурков сообщил, что в соцсети и Единый консультационный центр поступало много обращений с просьбами дать отсрочку для многодетных отцов троих детей.

Федеральный закон гласит, что на отсрочку имеют право отцы четырех и более детей. Но директива Генштаба Минобороны России от 4 октября распространила это право на тех мобилизованных, у кого несовершеннолетних детей только трое.

Сейчас демобилизовали уже 64 человека из Омской области. Отцов возвращают семьям. Губернатор подчеркнул, что пересмотреть решение о призыве многодетные отцы могут, даже если получили повестку до выхода указания Генштаба ВС РФ. Это решение уже довели до призывных комиссий, военного комиссариата и воинских частей, в которые были распределены мужчины из Омской области в рамках частичной мобилизации.

Для получения отсрочки многодетным отцам или их родственникам нужно предоставить в военкоматы паспорт, военный билет, свидетельство о рождении всех детей младше 16 лет.

Новые категории граждан могут получить отсрочку от частичной мобилизации
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#Дарья Зыкова#Частичная мобилизация#Частичная мобилизация в России#Новости#Омская область#Александр Бурков#Отсрочка#Мобилизованные#Многодетные семьи#Касается каждого
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