Губернатор Омской области поручил демобилизовать многодетных отцов

Александр Бурков сообщил, что в соцсети и Единый консультационный центр поступало много обращений с просьбами дать отсрочку для многодетных отцов троих детей.
Федеральный закон гласит, что на отсрочку имеют право отцы четырех и более детей. Но директива Генштаба Минобороны России от 4 октября распространила это право на тех мобилизованных, у кого несовершеннолетних детей только трое.
Сейчас демобилизовали уже 64 человека из Омской области. Отцов возвращают семьям. Губернатор подчеркнул, что пересмотреть решение о призыве многодетные отцы могут, даже если получили повестку до выхода указания Генштаба ВС РФ. Это решение уже довели до призывных комиссий, военного комиссариата и воинских частей, в которые были распределены мужчины из Омской области в рамках частичной мобилизации.
Для получения отсрочки многодетным отцам или их родственникам нужно предоставить в военкоматы паспорт, военный билет, свидетельство о рождении всех детей младше 16 лет.