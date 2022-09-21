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Частичная мобилизация в России
Фото: 1MI
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Вчера
Губернатор рассказал, кто подлежит частичной мобилизации в Омской области
Мобилизация не коснется ограниченно годных к военной службе, студентов и солдат-срочников.
Вчера, 18:08
В Омской области начали разворачивать частичную мобилизацию
Вчера, 17:32
В Госдуме рассказали, ограничат ли выезд мужчин из РФ во время частичной мобилизации
Пока никаких ограничений на выезд нет, но глава комитета ГД по обороне не советует мужчинам призывного возраста выезжать на отдых за границу.
Вчера, 17:10
Что говорит закон. Кому положены отсрочка и освобождение от частичной мобилизации
Отсрочка положена лишь некоторым категориям россиян, однако и здесь есть свои тонкости.
Вчера, 16:16
Шойгу рассказал, сколько человек призовут во время мобилизации
Вчера, 13:16
Президент Путин подписал указ о введении частичной мобилизации в России
Вчера, 13:01
Шойгу озвучил потери России во время спецоперации на Украине
С начала военной специальной операции на Украине погибли почти 6 тысяч человек в составе ВС РФ.
Вчера, 12:47
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
Вчера, 12:07