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Уход генменеджера «Авангарда», опасная яма и последствия снегопада. Омск сегодня

Вчера, 13:59
Фото: Город55
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Итоги понедельника.

Новость № 1. Алексей Волков покинул пост генерального менеджера ХК «Авангарда». Свой уход он объяснил взаимонепониманием с руководством по ключевым и принципиальным вопросам в селекции «Авангарда».

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков покинул свой пост
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Новость № 2. Прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку сведений, о падении девушки в яму между основанием теплотрассы и трамвайными путями. Инцидент произошел на пересечении ул. Челюскинцев и ул. 8-я Ремесленная из-за отсутствия ограждения.

В Омске взяли под контроль опасную теплотрассу, в которую упала девушка
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Новость № 3. Из-за ночных снегопадов в Омске возникли проблемы на дорогах. Тормозной путь машин стал длиннее, а управляемость авто сильно снизилась. Всего за 4 часа случилось сразу 25 аварий. Водителей и пешеходов просят быть внимательными при передвижении.

Меняем машины на сани. Омичей предупредили о серьезных проблемах на дорогах
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#Юлия Бармина#Город#Алексей Волков#Проверка прокуратуры#Снегопад
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков покинул свой пост
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