Уход генменеджера «Авангарда», опасная яма и последствия снегопада. Омск сегодня

Новость № 1. Алексей Волков покинул пост генерального менеджера ХК «Авангарда». Свой уход он объяснил взаимонепониманием с руководством по ключевым и принципиальным вопросам в селекции «Авангарда».
Новость № 2. Прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку сведений, о падении девушки в яму между основанием теплотрассы и трамвайными путями. Инцидент произошел на пересечении ул. Челюскинцев и ул. 8-я Ремесленная из-за отсутствия ограждения.
Новость № 3. Из-за ночных снегопадов в Омске возникли проблемы на дорогах. Тормозной путь машин стал длиннее, а управляемость авто сильно снизилась. Всего за 4 часа случилось сразу 25 аварий. Водителей и пешеходов просят быть внимательными при передвижении.