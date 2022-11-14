Уход генменеджера «Авангарда», опасная яма и последствия снегопада. Омск сегодня

Новость № 3. Из-за ночных снегопадов в Омске возникли проблемы на дорогах. Тормозной путь машин стал длиннее, а управляемость авто сильно снизилась. Всего за 4 часа случилось сразу 25 аварий. Водителей и пешеходов просят быть внимательными при передвижении.