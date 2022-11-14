Сегодня, 14 ноября, столбик термометра в Омске будет колебаться от -1 до +1 градуса. Выпадет 3.2 мм осадков. Завтра, 15 ноября, характер погоды не изменится. Будет тепло до +1 градуса, ожидается выпадение 3.9 мм осадков.