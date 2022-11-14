Сегодня, 14 ноября, столбик термометра в Омске будет колебаться от -1 до +1 градуса. Выпадет 3.2 мм осадков. Завтра, 15 ноября, характер погоды не изменится. Будет тепло до +1 градуса, ожидается выпадение 3.9 мм осадков.
В среду, 16 ноября, погодные качели продолжатся. Температура воздуха будет колебаться от -7 до 0 градусов, выпадет 3.8 мм осадков. В четверг, 17 ноября, похолодает до -8…-11 градусов, пройдет легкий снег.
В пятницу, 18 ноября, будет морозно до -8…-14 градусов. В субботу, 19 ноября, снова пойдет снег, выпадет 4.1 мм осадков. Столбик термометра покажет -1…-7 градусов. В воскресенье, 20 ноября, будет прохладно до -5…-9 градусов, снегопад продолжится.