«Никак не реагируют». Омичи второй месяц жалуются на проблемы с отоплением

«УК никак не реагирует на жалобы и звонки, по телефону горячей линии говорят — мы не в курсе. Администрация отвечает, что приняли звонок и передали в соответствующие организации. Жилищная инспекция не отвечает», — сказано в посте сообщества «Омск ВК». При этом жители уверяют, исправно оплачивают коммунальные квитанции.