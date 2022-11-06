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«Никак не реагируют». Омичи второй месяц жалуются на проблемы с отоплением

6 ноября 10:27
Фото: 1MI
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Омичи продолжают жаловаться на отсутствие отопления в домах

Горожане вынуждены тратить электричество, чтобы не замерзнуть.

Жалобы омичей на отсутствие отопления не имеют границ. Со старта отопительного сезона прошло почти два месяца, а в социальных сетях продолжают рассказывать о холодных батареях.

Свое негодование выразили жители дома № 268 по улице Орджоникидзе. Здесь проблема нестандартная — весь октябрь в квартирах было тепло, но с 1 ноября вдруг отопление отключили.

«УК никак не реагирует на жалобы и звонки, по телефону горячей линии говорят — мы не в курсе. Администрация отвечает, что приняли звонок и передали в соответствующие организации. Жилищная инспекция не отвечает», — сказано в посте сообщества «Омск ВК». При этом жители уверяют, исправно оплачивают коммунальные квитанции.

Публикация положила начало массовым жалобам на проблемы с отоплением. В комментариях омичи рассказали, как им приходится подключать электрические обогреватели и переплачивать за энергию.

Город55 собрал все адреса, где жители жалуются на отопительные проблемы:

— ул. Осавиахимовская, 189;

— ул. Бульварная, 4а;

— пр. Мира, 167/1;

— ул. Шакурова, 6;

— ул. 20 лет РККА, 206;

— ул. Вострецова, 7/3;

— ул. 20-я Линия, 59б;

— ул. Бородина, 48;

— ул. Бородина, 38.

Внушительный список можно продолжить. Ранее мы сообщали об аналогичной ситуации на Космическом проспекте, 97/1. Публикация также показала масштаб проблемы.

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Большой материал о проблеме с отоплением мы представляли ровно месяц назад. Тогда чиновники заявляли о подключении большинства жилых домов.

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Напомним, по данным синоптиков в ближайшие дни ожидаются минусовая температура и снежные осадки, местами порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

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#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Жалобы#Соцсети#Отопление
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