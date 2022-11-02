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Поступают жалобы. Омичи замерзают без отопления

2 ноября 08:10
Фото: 1MI
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Омичи жалуются на еле-теплые батареи или полное отсутствие отопления

Публикация жалобы на плохое отопление помогла выяснить, где еще мерзнут омичи.

Вчера в редакцию обратилась жительница дома № 30 на Космическом проспекте. Омичка заявила, что дом не отапливают:

«Батареи еле теплые. У ребенка сопли не проходят! Управляющая компания бездействует!», — пожаловалась женщина.

Город55 опубликовал жалобу. В комментариях люди со всего Омска охотно поделились схожими проблемами. Больше всего было жалоб от жителей Октябрьского округа.

«На космическом проспекте 97/1 тоже топят ужасно, батареи еле-теплые, утром вставать холодно, примите меры, будем жаловаться выше»; «Романенко 16б — такая же беда»; «Тоже на проспекте, в конце. Еле ощутимое тепло от батарей. Дом 101/1. Далее 20 лет РККА 3/2 — тоже еле топят»; «Богдана Хмельницкого, утром встаешь как в холодильнике, звонили в ЖКХ, заявку взяли и тишина как всегда», — рассказали люди, живущие неподалеку.

Жители «Ленинска» и «Кировска» тоже присоединились к жалобам:

«В Ленинском на Московке-2, в новых домах на Молодова тоже самое. Каждый год отопление еле работает. Толку от него»; «В Кировском на Торговой тоже еле-теплые».

Следом в редакцию обратилась мерзнущая жительница Советского округа, с ул. Адрианова:

«У меня тоже отключили! Вчера вечером у подъезда опять трубу прорвало, ночью батареи остывать начали, сейчас вот горячую воду отрубили еще».

Ноябрь, конечно, аномально теплый, но не настолько, чтобы превратиться в август. А некоторые управляющие компании, кажется, не заметили, что в Омске давно начался отопительный сезон.

Стала известна точная дата начала отопительного сезона в Омске
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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Жалобы#Отопление#Холод#Касается каждого
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