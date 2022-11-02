Поступают жалобы. Омичи замерзают без отопления

Вчера в редакцию обратилась жительница дома № 30 на Космическом проспекте. Омичка заявила, что дом не отапливают:
«Батареи еле теплые. У ребенка сопли не проходят! Управляющая компания бездействует!», — пожаловалась женщина.
Город55 опубликовал жалобу. В комментариях люди со всего Омска охотно поделились схожими проблемами. Больше всего было жалоб от жителей Октябрьского округа.
«На космическом проспекте 97/1 тоже топят ужасно, батареи еле-теплые, утром вставать холодно, примите меры, будем жаловаться выше»; «Романенко 16б — такая же беда»; «Тоже на проспекте, в конце. Еле ощутимое тепло от батарей. Дом 101/1. Далее 20 лет РККА 3/2 — тоже еле топят»; «Богдана Хмельницкого, утром встаешь как в холодильнике, звонили в ЖКХ, заявку взяли и тишина как всегда», — рассказали люди, живущие неподалеку.
Жители «Ленинска» и «Кировска» тоже присоединились к жалобам:
«В Ленинском на Московке-2, в новых домах на Молодова тоже самое. Каждый год отопление еле работает. Толку от него»; «В Кировском на Торговой тоже еле-теплые».
Следом в редакцию обратилась мерзнущая жительница Советского округа, с ул. Адрианова:
«У меня тоже отключили! Вчера вечером у подъезда опять трубу прорвало, ночью батареи остывать начали, сейчас вот горячую воду отрубили еще».
Ноябрь, конечно, аномально теплый, но не настолько, чтобы превратиться в август. А некоторые управляющие компании, кажется, не заметили, что в Омске давно начался отопительный сезон.