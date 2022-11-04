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«Не пытайтесь покинуть Омск». В аэропорту имени Карбышева массово задержали рейсы

4 ноября 11:54
Фото: 1MI
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В аэропорту Омска случилась массовая задержка рейсов

Проблемы с вылетом возникли на пяти рейсах.

Сегодня, 4 ноября, в омском аэропорту возникли проблемы с вылетами нескольких рейсов. Согласно сайту аэропорта, в настоящий момент задержаны три рейса авиакомпании ЮВТ АЭРО и два рейса Utair.

Так, например, рейс Омск — Абакан вместо 12:15 вылетит в 19:00, а самолет в Сургут вместо 17:40 вылетит в 21:00.

Пассажиры, летящие в Иркутск, смогут вылететь только в 00:30 вместо 17:45, а рейс до Барнаула вылетит на пять часов позже — вместо 01:40 в 6:40.

Также, сегодня был задержан рейс Омск — Кемерово, вместо 12 часов пассажиры смогут вылететь только к 18:30, но отметим, что регистрация на рейс уже закрыта, в отличие от других задержанных рейсов.

Добавим, что вылеты задержаны из-за отсутствия самолетов на рейсы. Такое происходит не первый раз. Так, например, 27 октября по той же причине были задержаны три рейса.

Проблемы с вылетом. В Омске из-за нехватки самолетов задержали сразу три рейса
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#Юлия Бармина#Город#Аэропорт#Омский аэропорт#Задержка рейса#Задержка самолета
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