«Не пытайтесь покинуть Омск». В аэропорту имени Карбышева массово задержали рейсы

Сегодня, 4 ноября, в омском аэропорту возникли проблемы с вылетами нескольких рейсов. Согласно сайту аэропорта, в настоящий момент задержаны три рейса авиакомпании ЮВТ АЭРО и два рейса Utair.
Так, например, рейс Омск — Абакан вместо 12:15 вылетит в 19:00, а самолет в Сургут вместо 17:40 вылетит в 21:00.
Пассажиры, летящие в Иркутск, смогут вылететь только в 00:30 вместо 17:45, а рейс до Барнаула вылетит на пять часов позже — вместо 01:40 в 6:40.
Также, сегодня был задержан рейс Омск — Кемерово, вместо 12 часов пассажиры смогут вылететь только к 18:30, но отметим, что регистрация на рейс уже закрыта, в отличие от других задержанных рейсов.
Добавим, что вылеты задержаны из-за отсутствия самолетов на рейсы. Такое происходит не первый раз. Так, например, 27 октября по той же причине были задержаны три рейса.