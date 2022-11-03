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Новый год, сгоревший транспорт и неожиданное богатство. Омск в четверг

3 ноября 14:01
Фото: Город55
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Итоги дня.

Новость № 1. Омская мэрия показала, как украсят город к Новому году и Рождеству. Помимо традиционных снежинок и надписей с поздравлениями, на билбордах и баннерных панно появится Дед Мороз.

Стало известно, как украсят Омск к Новому году
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Новость № 2. В центре Омска загорелся автобус. Он ехал по маршруту № 73, когда в моторном отсеке произошло возгорание. В салоне находились 12 пассажиров, они успели эвакуироваться и никто не пострадал.

Загорелся во время движения. В центре Омска вспыхнул автобус вместе с пассажирами
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Новость № 3. Везучий омич выиграл 1 млн рублей в лотерее. Мужчина купил лотерейный билет за 40 рублей, угадал все числа комбинации и стал победителем. Правда, свой выигрыш он пока не забрал.

Потратил 40 рублей, а выиграл миллион. Омич стал победителем в лотерее
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#Юлия Бармина#Город#Новый год#Автобус#Возгорание#Лотерея
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