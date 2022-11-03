Новость № 1. Омская мэрия показала, как украсят город к Новому году и Рождеству. Помимо традиционных снежинок и надписей с поздравлениями, на билбордах и баннерных панно появится Дед Мороз.
Новость № 2. В центре Омска загорелся автобус. Он ехал по маршруту № 73, когда в моторном отсеке произошло возгорание. В салоне находились 12 пассажиров, они успели эвакуироваться и никто не пострадал.
Новость № 3. Везучий омич выиграл 1 млн рублей в лотерее. Мужчина купил лотерейный билет за 40 рублей, угадал все числа комбинации и стал победителем. Правда, свой выигрыш он пока не забрал.