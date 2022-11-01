От суда не уехать. Водитель омской маршрутки № 222 пошел под суд за ДТП у Горсовета

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о начале рассмотрения уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Дело завели на 61-летнего водителя маршрутки № 222, который летом 2022 года сбил компанию подростков на пешеходном переходе у Омского горсовета.
В результате аварии 15-летняя школьница попала в больницу с тяжелыми травмами. Она получила черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы и другие травмы, которые эксперты квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Школьница долго находилась в больнице, и даже после выписки ей потребовалась долгая реабилитация. Еще двое пострадавших отделались легкими ушибами.
Во время предварительного следствия водитель полностью признал свою вину в аварии.
Дело передали на рассмотрение в Куйбышевский районный суд. Следующее заседание назначено на 10 ноября — на нем сторона обвинения продолжит зачитывать доказательства вины мужчины. Водителю грозит наказание вплоть до двух лет колонии с лишением прав.