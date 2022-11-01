От суда не уехать. Водитель омской маршрутки № 222 пошел под суд за ДТП у Горсовета

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о начале рассмотрения уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Дело завели на 61-летнего водителя маршрутки № 222, который летом 2022 года сбил компанию подростков на пешеходном переходе у Омского горсовета.