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От суда не уехать. Водитель омской маршрутки № 222 пошел под суд за ДТП у Горсовета

1 ноября 07:33
Фото: Город55

В Омске начался суд из-за аварии со школьниками у Горсовета

Областная прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу на слишком резвого водителя маршрутки.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о начале рассмотрения уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Дело завели на 61-летнего водителя маршрутки № 222, который летом 2022 года сбил компанию подростков на пешеходном переходе у Омского горсовета.

В результате аварии 15-летняя школьница попала в больницу с тяжелыми травмами. Она получила черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы и другие травмы, которые эксперты квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Школьница долго находилась в больнице, и даже после выписки ей потребовалась долгая реабилитация. Еще двое пострадавших отделались легкими ушибами. 

Во время предварительного следствия водитель полностью признал свою вину в аварии.

Дело передали на рассмотрение в Куйбышевский районный суд. Следующее заседание назначено на 10 ноября — на нем сторона обвинения продолжит зачитывать доказательства вины мужчины. Водителю грозит наказание вплоть до двух лет колонии с лишением прав.

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#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Авария#ДТП#Горсовет#Суд#Судья#Прокуратура#Школьница
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