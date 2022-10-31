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Образовалась в пробка. В Омске на метромосту произошла авария

31 октября 06:06
Фото: 1MI

В Омске во время тумана произошло ДТП на метромосту

Как рассказали Городу55 в региональном ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал.

Сегодня, 31 октября, в паблике «Аварийный Омск» появилась информация об аварии, которая произошла на метромосту. По словам очевидцев, причиной столкновения послужил гололед.

Омичи рассказали Городу55, что из-за этой аварии на мосту образовалась пробка. Город55 обратился за комментарием в региональное ГИБДД.

«В Госавтоинспекцию никакой информации о ДТП не поступало. Граждане либо составили европротокол (он составляется в том случае, если не было пострадавших), либо вызвали аварийных комиссаров», — заявили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Отметим, что сегодня город накрыл сильный туман. Он также мог оказаться одним из факторов, который привел к столкновению автомобилей.

Фото: скриншот видео Аварийный Омск
#Вероника Жукова#Общество#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Туман#Гололед#Погода в Омске
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