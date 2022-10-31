Образовалась в пробка. В Омске на метромосту произошла авария

Сегодня, 31 октября, в паблике «Аварийный Омск» появилась информация об аварии, которая произошла на метромосту. По словам очевидцев, причиной столкновения послужил гололед.
Омичи рассказали Городу55, что из-за этой аварии на мосту образовалась пробка. Город55 обратился за комментарием в региональное ГИБДД.
«В Госавтоинспекцию никакой информации о ДТП не поступало. Граждане либо составили европротокол (он составляется в том случае, если не было пострадавших), либо вызвали аварийных комиссаров», — заявили в пресс-службе регионального ГИБДД.
Отметим, что сегодня город накрыл сильный туман. Он также мог оказаться одним из факторов, который привел к столкновению автомобилей.