Омские миллионеры заплатили 41 млн налогов. Повышенный налог насчитали 1048 людям

В Омской области нашлось 1048 жителей, чей доход за 2021 год превысил 5 млн. рублей. Им налог на доход рассчитывался по ставке 15%, хотя они все — физические лица. Соответствующие поправки были внесены в налоговый кодекс в ноябре 2020 года.