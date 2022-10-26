Омские миллионеры заплатили 41 млн налогов. Повышенный налог насчитали 1048 людям

Пресс-служба ФНС омской области сообщила, что по новым правилам в регионе было начислено налогов на 41,1 млн рублей за прошлый год. Срок уплаты для попавших в список миллионеров закончится 1 декабря 2022 г.
В Омской области нашлось 1048 жителей, чей доход за 2021 год превысил 5 млн. рублей. Им налог на доход рассчитывался по ставке 15%, хотя они все — физические лица. Соответствующие поправки были внесены в налоговый кодекс в ноябре 2020 года.
Наверняка, наши герои из спецпроекта: Топ-100 богатых омичей также внесли свой вклад в собранный 41 млн рублей.