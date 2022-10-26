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Омские миллионеры заплатили 41 млн налогов. Повышенный налог насчитали 1048 людям

26 октября 10:19
Фото: 1MI

Больше тысячи жителей Омской области зарабатывает минимум 5 млн в год

Впервые те омичи, чьи годовые заработки превышают 5 млн рублей, заплатили повышенный налог.

Пресс-служба ФНС омской области сообщила, что по новым правилам в регионе было начислено налогов на 41,1 млн рублей за прошлый год. Срок уплаты для попавших в список миллионеров закончится 1 декабря 2022 г.

В Омской области нашлось 1048 жителей, чей доход за 2021 год превысил 5 млн. рублей. Им налог на доход рассчитывался по ставке 15%, хотя они все — физические лица. Соответствующие поправки были внесены в налоговый кодекс в ноябре 2020 года.

Наверняка, наши герои из спецпроекта: Топ-100 богатых омичей также внесли свой вклад в собранный 41 млн рублей.

Топ-100 богатых омичей
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#Дарья Зыкова#Экономика#Новости#Омская область#Налоговая служба#Деньги#НДФЛ#Ставки
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