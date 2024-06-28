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НДФЛ

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Эксперты рассказали, как общество воспринимает налоговые изменения в России
28 июня, 07:29
Пятиступенчатая шкала. Омичам объяснили, кого затронут изменения в налоговой системе
29 мая, 09:34
2023
«Налоговая недостаточность». Как регионы России пострадали от упадка сбора НДФЛ
С начала 2023 года в стране была запущена не самая положительная тенденция.
8 июня 2023, 15:58
2022
Омские миллионеры заплатили 41 млн налогов. Повышенный налог насчитали 1048 людям
Впервые те омичи, чьи годовые заработки превышают 5 млн рублей, заплатили повышенный налог.
26 октября 2022, 10:19

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