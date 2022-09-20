Бастрыкин взял под контроль скандал с омским депутатом Анной Степаненко

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю омского СК Олегу Винникову провести проверку после обращения депутата Госдумы Сергея Каргинова. Ранее тот раскритиковал поведение недавно избранного депутата Омского горсовета Анны Степаненко и призвал Бастрыкина обратить на это внимание.
Ранее соседка Степаненко обвинила ее в оскорблениях и угрозах. В сети появились видео с камер видеонаблюдения в подъезде, на которых женщины, похожие на Степаненко и ее коллегу по партии Наталью Астапчик, пыталась ворваться в квартиру к соседке, с которой возник бытовой конфликт. А после того, как женщина заявила в полицию, Степаненко якобы потребовала продать жилье и съехать.
Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и предоставить доклад о ситуации. Ход проверки будет находиться на контроле в центральном аппарате ведомства.