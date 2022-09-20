Бастрыкин взял под контроль скандал с омским депутатом Анной Степаненко

Ранее соседка Степаненко обвинила ее в оскорблениях и угрозах. В сети появились видео с камер видеонаблюдения в подъезде, на которых женщины, похожие на Степаненко и ее коллегу по партии Наталью Астапчик, пыталась ворваться в квартиру к соседке, с которой возник бытовой конфликт. А после того, как женщина заявила в полицию, Степаненко якобы потребовала продать жилье и съехать.