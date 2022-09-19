Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко

Скандал, связанный с именем Анны Степаненко, избранной депутатом седьмого созыва Омского городского совета, набирает обороты. Ранее Город55 сообщал, что омичка Камила Адамсон обвинила Степаненко в оскорблениях и угрозах и что омская полиция начала в связи с этим проверку. Теперь этой историей заинтересовались в федеральном парламенте.
Депутат Государственной думы Сергей Каргинов опубликовал в своём телеграм-канале копию обращения к главе Следкома.
«Считаю, что подобное поведение несовместимо с высоким званием народного избранника, - пишет он. - Обратился к Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Попросил взять ситуацию на контроль, провести всестороннее, объективное расследование и дать правовую оценку этому инциденту».
Тем временем на сайте change.org появилась петиция, созданная Еленой Свешниковой (бывшим депутатом Горсовета от «Справедливой России») от лица «председателей местных отделений» этой партии. В этом документе предлагается за «недостойное поведение» исключить Анну Степаненко из партии и лишить её мандата.
Напомним: скандал начался с заявления Камилы Адамсон в социальных сетях о том, что Анна Степаненко, живущая в одном с ней многоквартирном доме на улице Пушкина, оскорбляет её (в том числе по национальному признаку), ночами пьяная стучится в дверь её квартиры и вызывает «на разговор». К этому заявлению прилагались видеозаписи, и на некоторых можно увидеть женщин, похожих на Степаненко и её коллегу по фракции Наталью Астапчик. По словам Адамсон, она обращалась в правоохранительные органы ещё в июне, а в сентябре снова написала заявление. В пресс-службе полиции нам рассказали, что в связи с заявлением омички проводится проверка.