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Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко

Вчера, 13:15
Фото: Юлия Ликарчук / 1MI
Сергей Каргинов просит главу Следкома провести объективное расследование.

Скандал, связанный с именем Анны Степаненко, избранной депутатом седьмого созыва Омского городского совета, набирает обороты. Ранее Город55 сообщал, что омичка Камила Адамсон обвинила Степаненко в оскорблениях и угрозах и что омская полиция начала в связи с этим проверку. Теперь этой историей заинтересовались в федеральном парламенте.

Депутат Государственной думы Сергей Каргинов опубликовал в своём телеграм-канале копию обращения к главе Следкома.

«Считаю, что подобное поведение несовместимо с высоким званием народного избранника, - пишет он. - Обратился к Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Попросил взять ситуацию на контроль, провести всестороннее, объективное расследование и дать правовую оценку этому инциденту».

Тем временем на сайте change.org появилась петиция, созданная Еленой Свешниковой (бывшим депутатом Горсовета от «Справедливой России») от лица «председателей местных отделений» этой партии. В этом документе предлагается за «недостойное поведение» исключить Анну Степаненко из партии и лишить её мандата.

Напомним: скандал начался с заявления Камилы Адамсон в социальных сетях о том, что Анна Степаненко, живущая в одном с ней многоквартирном доме на улице Пушкина, оскорбляет её (в том числе по национальному признаку), ночами пьяная стучится в дверь её квартиры и вызывает «на разговор». К этому заявлению прилагались видеозаписи, и на некоторых можно увидеть женщин, похожих на Степаненко и её коллегу по фракции Наталью Астапчик. По словам Адамсон, она обращалась в правоохранительные органы ещё в июне, а в сентябре снова написала заявление. В пресс-службе полиции нам рассказали, что в связи с заявлением омички проводится проверка.

#Николай Эйхвальд#Политика#Омский Горсовет
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