Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко

Напомним: скандал начался с заявления Камилы Адамсон в социальных сетях о том, что Анна Степаненко, живущая в одном с ней многоквартирном доме на улице Пушкина, оскорбляет её (в том числе по национальному признаку), ночами пьяная стучится в дверь её квартиры и вызывает «на разговор». К этому заявлению прилагались видеозаписи, и на некоторых можно увидеть женщин, похожих на Степаненко и её коллегу по фракции Наталью Астапчик. По словам Адамсон, она обращалась в правоохранительные органы ещё в июне, а в сентябре снова написала заявление. В пресс-службе полиции нам рассказали, что в связи с заявлением омички проводится проверка.