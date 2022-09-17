Придется ходить пешком. Омичка лишилась машины из-за экономии на налогах

Исполнительное производство завели на 33-летнюю жительницу Омска. Женщина знала, что должна деньги государству, но, судя по всему, думала, что отдавать их необязательно. Даже слова пристава о том, что ее могут оштрафовать на 7% от суммы долга, никак не подействовали на женщину.