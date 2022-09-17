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Придется ходить пешком. Омичка лишилась машины из-за экономии на налогах

17 сентября 03:48
Фото: УФССП России по Омской области

У омички забрали машину из-за долга перед налоговой

Машину женщины эвакуировали прямо с парковки ее дома.

Омским приставам пришлось пойти на крайние меры, чтобы обеспечить уплату налогового долга. Как рассказали в пресс-службе ведомства, омичка задолжала 80 тыс рублей, но не торопилась погашать этот долг.

Исполнительное производство завели на 33-летнюю жительницу Омска. Женщина знала, что должна деньги государству, но, судя по всему, думала, что отдавать их необязательно. Даже слова пристава о том, что ее могут оштрафовать на 7% от суммы долга, никак не подействовали на женщину.

Тогда пристав-исполнитель решил арестовать имущество женщины в счет погашения налоговой задолженности. В собственности омички оказалась машина Suzuki Grand Vitara 2008 года выпуска — ее прямо во дворе дома, где жила женщина, эвакуировали и увезли на спецстоянку.

Пока действия приставов не возымели эффекта. Если же омичка не погасит долг в ближайшее время, машину реализуют на торгах, отметили в пресс-службе ведомства.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Машина#Эвакуатор#Штраф#Налог#Неуплата#Приставы
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