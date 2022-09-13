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Туман на «трассе смерти» под Омском обернулся сразу тремя жесткими авариями

13 сентября 05:00
Фото: 55.мвд.рф

Под Омском из-за тумана случилось три серьезных аварии

Все три аварии случились из-за плохой видимости.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, минувшей ночью на трассе Омск-Тюмень резко снизилась видимость, что привело сразу к трем серьезным авариям. Две из них случились с участием большегрузов.

Первое ДТП произошло в районе 496 километра около 1:15 часов. 39-летний водитель большегруза не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с автомобилем Toyota RAV4, за рулем которого сидел 57-летний мужчина. В аварии пострадала 52-летняя пассажирка иномарки.

Буквально через несколько минут в том же районе случилась еще одна авария с большегрузом: водитель большегруза DAF врезался в другой большегрузный автомобиль MAN, который затормозил, увидев впереди себя аварию. В больницу доставили водителя DAF и его пассажира.

Третья авария случилась накануне вечером, около 23:30 часов в Крутинском районе. 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo не выдержал безопасное расстояние с впереди идущим автомобилем «УАЗ Патриот» и столкнулся с ним. В этой аварии пострадал 4-летний мальчик. Отмечается, что ребенка перевозили в детском автокресле.

В полиции добавили, что из-за аварий и низкой видимости движение по трассе приостановлено. Проезд транспорта обеспечивают экипажи дорожно-патрульной службы — по левой обочине со стороны города Тюмени.

Фото: 55.мвд.рф
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Авария#Трасса#Трасса смерти
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