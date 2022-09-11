Антипробковые меры. Омичи будут ездить через популярный перекресток по-новому

При движении по тракту в сторону проспекта Королева с 6:00 до 10:00 длительность увеличится на семь секунд, с 16:00 до 22:00 — на девять секунд. В эти же периоды разрешающая фаза станет больше на пять секунд для всех, кто едет со стороны микрорайона «Большие поля».