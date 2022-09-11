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Антипробковые меры. Омичи будут ездить через популярный перекресток по-новому

11 сентября 07:53
Фото: 1MI

Работу светофоров на перекрестке в Советском округе Омска изменили

Участок славился заторами в часы пик. Меры направлены на решение проблемы.

Светофоры на перекрестке Красноярский тракт — Сибниисхоз будут работать по новой схеме. Об изменениях сообщили в мэрии.

При движении по тракту в сторону проспекта Королева с 6:00 до 10:00 длительность увеличится на семь секунд, с 16:00 до 22:00 — на девять секунд. В эти же периоды разрешающая фаза станет больше на пять секунд для всех, кто едет со стороны микрорайона «Большие поля».

Новая схема работы светофоров действует с 8 сентября. Изменения, по словам специалистов горадминистрации, помогают быстрее проезжать перекресток, что разгружает заторы в часы пик.

#Общество#Город#Новости#Омск#Светофор#Дороги#Мэрия#Пробки
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