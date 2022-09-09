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Из-за грядущих заморозков в Омской области объявили штормовое предупреждение

9 сентября 09:09
Фото: 1MI
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили о очередном похолодании на следующей неделе.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС объявили штормовое предупреждение в Омской области. С 13 по 16 сентября ночью в регионе будут ожидаться заморозки от -1 до -6 градусов. В пресс-службе омской мэрии сообщили, что из-за неблагоприятной погоды могут возникнуть аварии и ЧП.

«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать „101“. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78», — отметили в ведомстве. 

Напомним, что опасное явление также ожидается в эти выходные. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни можно посмотреть в нашем материале ниже.

На выходных в Омск придут мощные заморозки и штормовой ветер
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#Ольга Цветатий#Погода#Новости#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Заморозки
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