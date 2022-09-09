Из-за грядущих заморозков в Омской области объявили штормовое предупреждение

«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать „101“. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78», — отметили в ведомстве.