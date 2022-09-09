На выходных в Омск придут мощные заморозки и штормовой ветер

Так, по информации синоптиков, в ночь с пятницы на субботу при прояснениях на регион обрушатся заморозки от -1 до -6 градусов, а ночная температура составит всего +3...+8 градусов. Днем 10 сентября воздух прогреется лишь до +12...+17 градусов, и только по югу области ожидается до +22.