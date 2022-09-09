На выходных в Омск придут мощные заморозки и штормовой ветер

В Обь-Иртышском УМГС обнародовали погоду, которая ожидает жителей Омской области в ближайшие выходные.
Так, по информации синоптиков, в ночь с пятницы на субботу при прояснениях на регион обрушатся заморозки от -1 до -6 градусов, а ночная температура составит всего +3...+8 градусов. Днем 10 сентября воздух прогреется лишь до +12...+17 градусов, и только по югу области ожидается до +22.
Ночью в воскресенье будет на градус теплее, — +4...+9 градусов, однако заморозки при прояснениях от - 1 до - 6 градусов сохранятся. Днем, напротив, похолодает до +8...+13 градусов, по югу региона — до +18,
При этом на выходных в ночные часы возможен туман, а днем – дождь, прогнозируют и усиление ветра с порывами до 15 - 20 м/с.