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На выходных в Омск придут мощные заморозки и штормовой ветер

9 сентября 02:59
Фото: 1MI
По данным синоптиков, днем воздух не прогреется выше +17 градусов Цельсия.

В Обь-Иртышском УМГС обнародовали погоду, которая ожидает жителей Омской области в ближайшие выходные.

Так, по информации синоптиков, в ночь с пятницы на субботу при прояснениях на регион обрушатся заморозки от -1 до -6 градусов, а ночная температура составит всего +3...+8 градусов. Днем 10 сентября воздух прогреется лишь до +12...+17 градусов, и только по югу области ожидается до +22.

Ночью в воскресенье будет на градус теплее, — +4...+9 градусов, однако заморозки при прояснениях от - 1 до - 6 градусов сохранятся.  Днем, напротив, похолодает до +8...+13 градусов, по югу региона — до +18,

При этом на выходных в ночные часы возможен туман, а днем – дождь, прогнозируют и усиление ветра с порывами до 15 - 20 м/с.

#Василий Попов#Общество#Город#Погода#Новости#Омск#Омская область#Заморозки#Похолодание#Шторм
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