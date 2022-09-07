В Омске запретят выпускать бродячих собак на детских площадках, пляжах и скверах

Омская мэрия подготовила законопроект, согласно которому бродячих собак будет нельзя возвращать на некоторые территории. В их числе находятся детские и спортивные площадки, городские пляжи, парки и скверы, территории детсадов, школ, колледжей, техникумов, училищ, вузов, поликлиник и больниц.
Также в списке территории возле теплотрасс и около площадок накопления ТКО. Ответственным за исполнение по возвращению бродячих животных будет директор омского «Муниципального приюта для животных» Евгений Вольф.