В Омске из-за вредной привычки при пожаре серьезно пострадал 50-летний мужчина

Курение в состоянии алкогольного опьянения называется предварительной причиной пожара в доме на улице 21-я Амурская, 44, где серьезно пострадал один из жильцов.
«Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в воскресенье, 4 сентября, в 10:50. Пожар случился в одной из квартир. В результате ЧП пострадал хозяин жилища», – рассказал Городу55 источник в экстренных службах региона.
Мужчину на скорой увезли в БСМП № 1. После обследования, по информации нашего собеседника, у него диагностированы отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей.
По факту этого инцидента проводится проверка. Назначена пожарно-техническая экспертиза.