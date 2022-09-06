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В Омске из-за вредной привычки при пожаре серьезно пострадал 50-летний мужчина

6 сентября 02:54
Фото: 1MI
По данным силовиков, пострадавший госпитализирован в БСМП № 1.

Курение в состоянии алкогольного опьянения называется предварительной причиной пожара в доме на улице 21-я Амурская, 44, где серьезно пострадал один из жильцов. 

«Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в воскресенье, 4 сентября, в 10:50. Пожар случился в одной из квартир. В результате ЧП пострадал хозяин жилища», – рассказал Городу55 источник в экстренных службах региона. 

Мужчину на скорой увезли в БСМП № 1. После обследования, по информации нашего собеседника, у него диагностированы отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей. 

По факту этого инцидента проводится проверка. Назначена пожарно-техническая экспертиза. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#ЧП#Пожары#Пострадавшие#Эксклюзивы
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