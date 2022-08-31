Чуть не убил. Омича доставили в больницу с проломленным черепом во время драки

33-летний омич получил множественные травмы головы в результате драки на проспекте Комарова. Об это сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
Полицейские в ходе проверки установили, что конфликт между мужчинами завязался на корпоративе, который проходил на проспекте Комарова. Потерпевший был пьян, вел себя агрессивно и оскорбил одну из присутствующих женщин. За это его попросил извиниться нападавший. Но, не услышав извинений, ударил обидчика девушки кулаком.
Пострадавший сразу же упал на землю. На кадрах видео заметно, что он не двигается. Удар был настолько сильным, что мужчина потерял сознание. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и даже перелом основания черепа.
31-летнего мужчину задержали полицейские. Теперь на него заведено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Отметим, что ранее он не имел проблем с законом.