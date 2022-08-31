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Чуть не убил. Омича доставили в больницу с проломленным черепом во время драки

31 августа 13:27
Фото: 1MI

Омича могут осудить на 8 лет за защиту девушки

Между мужчинами случилась драка.

33-летний омич получил множественные травмы головы в результате драки на проспекте Комарова. Об это сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Полицейские в ходе проверки установили, что конфликт между мужчинами завязался на корпоративе, который проходил на проспекте Комарова. Потерпевший был пьян, вел себя агрессивно и оскорбил одну из присутствующих женщин. За это его попросил извиниться нападавший. Но, не услышав извинений, ударил обидчика девушки кулаком.

Фото: 1MI

Пострадавший сразу же упал на землю. На кадрах видео заметно, что он не двигается. Удар был настолько сильным, что мужчина потерял сознание. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и даже перелом основания черепа.

31-летнего мужчину задержали полицейские. Теперь на него заведено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Отметим, что ранее он не имел проблем с законом.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Омск#Омская область#Массовая драка#Драка#Больница#Уголовное дело#Видео
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