Чуть не убил. Омича доставили в больницу с проломленным черепом во время драки

Полицейские в ходе проверки установили, что конфликт между мужчинами завязался на корпоративе, который проходил на проспекте Комарова. Потерпевший был пьян, вел себя агрессивно и оскорбил одну из присутствующих женщин. За это его попросил извиниться нападавший. Но, не услышав извинений, ударил обидчика девушки кулаком.