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Русакова и «25/17» исполнили новый гимн омского «Авангарда»

28 августа 15:04
Фото: Город55
На масштабной презентации для болельщиков.

Новым гимном «Авангарда» стал совместный трек группы «25/17» и омской певицы Марии Русаковой. Команда отказалась от старой песни в исполнении Алексея Гализдры.

Официально объявлен состав «ястребов» на сезон 2022/2023 объявлен. Джерси игрокам вручили члены группы «25/17». Первыми получили Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Наиль Якупов, Павел Дедунов, Семён Чистяков. Затем — новички Никита Михайлов, Фёдор Малыхин, Станислав Галимов и Фёдор Беляков. Легионеры команды: Корбэн Найт, Алекс Броадхёрст, Кристиан Ярош, Виктор Сведберг, Рид Буше. Основа тоже получила свои джерси: Иван Телегин, Александр Дергачев, Владимир Брюквин, Владимир Жарков, Василий Демченко, Дмитрий Шевченко. Командные свитера вручили молодым игрокам Богдану Денисевичу, Тимофею Давыдову, Михаилу Гуляеву, Никите Холодилину. Отдельно поприветствовали вновь вернувшихся Владимира Ткачева и Антона Белова. 

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Официальная презентация «Авангарда» завершилась. На Соборной площади — концерт. Для омичей выступили группы «25/17» и «Иванушки int.».

Фото: Город55
Фото: Город55
#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Авангард#Хоккей#Видео
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