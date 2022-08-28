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Шарипзянов стал капитаном омского «Авангарда»

28 августа 13:55
Фото: Город55
На Соборной площади началась презентация команды.

Прямо сейчас на Соборной площади Омска идет презентация "Авангарда". Болельщикам представили нового капитана команды. Им стал защитник Дамир Шарипзянов, выступает под номером 44. Ассистенты: Корбан Найт, Иван Телегин, Павел Дедунов и Антон Белов.

Хоккейную форму для этого сезона разрабатывала студия Артемия Лебедева. На презентацию собрались тысячи омичей, среди них и наш корреспондент. Ведут официальную часть мероприятия актриса Наталья Земцова, актер шоу «Импровизация» Арсений Попов и голос «Авангарда» на матчах в Балашихе Никита Петров. Все они — уроженцы Омска.

Фото: Город55

Зрители уже увидели "G-Drive"-шоу от гонщиков, ВМХ-райдеров, мотофристайлеров. Пилоты исполняли сольные и совместные трюки. Также перед болельщиками выступили местные музыкальные коллективы, например группа "Стерео".


#Спорт#Новости#Омск#Авангард#Хоккей#Видео
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