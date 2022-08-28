Шарипзянов стал капитаном омского «Авангарда»

Хоккейную форму для этого сезона разрабатывала студия Артемия Лебедева. На презентацию собрались тысячи омичей, среди них и наш корреспондент. Ведут официальную часть мероприятия актриса Наталья Земцова, актер шоу «Импровизация» Арсений Попов и голос «Авангарда» на матчах в Балашихе Никита Петров. Все они — уроженцы Омска.