Шарипзянов стал капитаном омского «Авангарда»

Прямо сейчас на Соборной площади Омска идет презентация "Авангарда". Болельщикам представили нового капитана команды. Им стал защитник Дамир Шарипзянов, выступает под номером 44. Ассистенты: Корбан Найт, Иван Телегин, Павел Дедунов и Антон Белов.
Хоккейную форму для этого сезона разрабатывала студия Артемия Лебедева. На презентацию собрались тысячи омичей, среди них и наш корреспондент. Ведут официальную часть мероприятия актриса Наталья Земцова, актер шоу «Импровизация» Арсений Попов и голос «Авангарда» на матчах в Балашихе Никита Петров. Все они — уроженцы Омска.
Зрители уже увидели "G-Drive"-шоу от гонщиков, ВМХ-райдеров, мотофристайлеров. Пилоты исполняли сольные и совместные трюки. Также перед болельщиками выступили местные музыкальные коллективы, например группа "Стерео".