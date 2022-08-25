Миллионным пассажиром в Омском аэропорту оказался гость из Германии

В пресс-службе министерства транспорта Омской области сообщили, что Омский аэропорт в четверг, 25 августа, обслужил миллионного пассажира. Им стал Иван Нейфельд, который приехал из Германии в гости к родным.
Мужчина регистрировался на утренний рейс авиакомпании «Сибирь» в Москву миллионным по счету пассажиром. В честь этого аэропорт подарил омичу сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале, а авиакомпания — сертификат на бесплатный перелет по маршруту Москва-Омск-Москва.
«Конечно, это очень неожиданно и радостно. Я живу в Германии, городе Эрфурте, уже 24 года. В Омск приезжаю каждый год, у меня здесь брат, племянники. Поэтому очень приятно, что получил от аэропорта и авиакомпании такие подарки», — поделился эмоциями мужчина, ставший миллионным пассажиром Омского аэропорта.
Также в аэропорту отметили, что в этом году миллион пассажиров в этом году удалось обслужить даже раньше, чем год назад, несмотря на серьезно урезанный список рейсов.