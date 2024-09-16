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Перелет

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Удобный способ добраться до Кавказа. Из Омска запускают новый рейс
Жители Омской области смогут отправиться на Кавказские Минеральные Воды прямо из Омска. Рейс запускает авиакомпания «Азимут» в октябре.
16 сентября, 09:39
В долгосрочной перспективе. Омичам рассказали, стоит ли ожидать авиарейсов в Тару
14 августа, 05:59
РЭК Омской области установила предельный тариф на перелеты в Усть-Ишим из Омска
2 августа, 12:10
Полет на «кукурузнике». Омичам рассказали, сколько будет стоить билет до Усть-Ишима
26 июня, 03:52
Заметили не сразу. В самолет, летевший в Омск, ударила молния
23 апреля, 08:16
2023
Спасение бездомной собаки, льготные рейсы и наркопритон в квартире. Омск за день
5 ноября 2023, 13:55
Ханты-Мансийск и Минводы. Куда еще омичи смогут дешево слетать в 2024 году
5 ноября 2023, 04:12
Самолет до Магаса. Из Омска планируют запустить прямой рейс в Ингушетию
16 августа 2023, 10:14
Привычка задерживаться. Какие авиакомпании в Омске были самыми непунктуальными
Ни одна из авиакомпаний не смогла вовремя осуществить все 100% запланированных вылетов.
3 февраля 2023, 06:33
2022
Новая возможность. Из Омска запустили новые авиарейсы за границу
Дополнительные рейсы самолета запланировали на 30 сентября и 2 октября.
29 сентября 2022, 07:54
Миллионным пассажиром в Омском аэропорту оказался гость из Германии
Мужчина прилетел в Омск в гости и оказался в центре внимания работников аэропорта.
25 августа 2022, 09:44
Выбор все шире. Из Омского аэропорта начнут летать новые самолеты в Тюмень
Первый полет запланирован на понедельник, 4 июля.
4 июля 2022, 06:29

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