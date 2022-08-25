Дышать нечем! В омском воздухе нашли избыток едкого вещества

Интересно, что во время выбросов в городе действовал режим НМУ. Он ожидается и завтра, 26 августа, с 0:00 до 11:00 часов по местному времени. В этот период предприятия обязаны снижать нагрузку на воздух, а вредные вещества будут активнее оседать на город.