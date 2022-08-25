Дышать нечем! В омском воздухе нашли избыток едкого вещества

По данным Обь-Иртышского УГМС, накануне, 24 августа, в воздухе над Советским округом Омска обнаружили избыток оксида азота. Экопост зафиксировали превышение ПДК этого вещества на уровне 1.03 от нормы.
Интересно, что во время выбросов в городе действовал режим НМУ. Он ожидается и завтра, 26 августа, с 0:00 до 11:00 часов по местному времени. В этот период предприятия обязаны снижать нагрузку на воздух, а вредные вещества будут активнее оседать на город.
По данным спецпроекта Города55 «Трубы Омска 2.0», в среду, 24 августа, оксид углерода могло принести в Советский округ Омска с территории ОАО «ТГК-11», ООО «Сибирская антикоррозийная защита», ООО «Инвестхимпром», ОАО «СГ-Трейдинг», ОАО «Омскводоканал» и с ряда других предприятий.