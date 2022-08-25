Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дышать нечем! В омском воздухе нашли избыток едкого вещества

25 августа 12:17
Фото: 1MI

Оксид азота нашли в воздухе над Омском

Экопосты зафиксировали выбросы только одного вещества.

По данным Обь-Иртышского УГМС, накануне, 24 августа, в воздухе над Советским округом Омска обнаружили избыток оксида азота. Экопост зафиксировали превышение ПДК этого вещества на уровне 1.03 от нормы.

Интересно, что во время выбросов в городе действовал режим НМУ. Он ожидается и завтра, 26 августа, с 0:00 до 11:00 часов по местному времени. В этот период предприятия обязаны снижать нагрузку на воздух, а вредные вещества будут активнее оседать на город.

По данным спецпроекта Города55 «Трубы Омска 2.0», в среду, 24 августа, оксид углерода могло принести в Советский округ Омска с территории ОАО «ТГК-11», ООО «Сибирская антикоррозийная защита», ООО «Инвестхимпром», ОАО «СГ-Трейдинг», ОАО «Омскводоканал» и с ряда других предприятий.

#Город#Новости#Омск#Омская область#Выбросы#Нормативы#Оксид углерода#Ольга Акамова
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10