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2024
Город ищет арендатора. В Омске появится новая парковка на 250 машин
В Омске состоится аукцион на аренду участка земли, где планируется разместить новую парковку площадью почти 5 тысяч квадратных метров.
24 октября, 08:52
Стало известно, как устроена система психологической помощи в школах Омской области
19 октября, 06:09
Некому остановить травлю: в школах Омска не хватает психологов
13 октября, 04:02
2023
Жители Омска добились перерасчета за позднее включение горячей воды
Нарушения нашли более чем в ста многоквартирных домах.
22 ноября 2023, 04:48
2022
Дышать нечем! В омском воздухе нашли избыток едкого вещества
Экопосты зафиксировали выбросы только одного вещества.
25 августа 2022, 12:17

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