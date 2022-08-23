В Омске в Иртыш выпустили ценную рыбу на 423 миллиона рублей

В Омской области продолжается работа по зарыблению Иртыша, в том числе ценными породами рыб. Очередное такое мероприятие прошло во вторник, 23 августа.
«Сегодня в Иртыш выпустили 92592 экземпляра стерляди. Мальки выращены на омском заводе товарного рыбоводства и аквакультуры «Бородино», единственном на данный момент предприятии по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в Омской области», - пояснили Городу55 в минприроды Омской области.
Средний вес одной выпущенной особи составил 5,55 грамм, а общий вес 495,7 килограмм. Все мероприятия по выпуску контролировали специалисты Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» и Минприроды Омской области.
Ученые определили всего три вида рыб, пригодных для искусственного воспроизводства в Омской области: стерлядь, осетра сибирского и нельму, рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Сергей Палагута.
Отметим, что зарыбление Иртыша стерлядью немаловажно для Омской области, так как позволяет восстановить численность нерестового стада. Ведь половое созревание самок стерляди наступает достаточно поздно, в возрасте 4-х лет, массово – в 5–6 лет, а самцов – в возрасте 4–5 лет. При этом нерест происходит не ежегодно, а с пропусками до 4-х лет, в основном самки нерестятся через три года, а самцы – через два года.
При этом товарный вылов стерляди в регионе не ведется, а спортивная и любительская рыбалка на все виды осетровых запрещена. Нарушителям помимо солидного штрафа может грозить и уголовное дело.
Так, ущерб за одну особь стерляди вне зависимости от веса составляет 4 572 рубля, за сибирского осетра - 481 368 рублей, за одну нельму – 10 811 рублей. Таким образом, сегодня в Иртыш выпустили рыбы на более чем 423.3 млн рублей.