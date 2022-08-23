В Омске в Иртыш выпустили ценную рыбу на 423 миллиона рублей

Отметим, что зарыбление Иртыша стерлядью немаловажно для Омской области, так как позволяет восстановить численность нерестового стада. Ведь половое созревание самок стерляди наступает достаточно поздно, в возрасте 4-х лет, массово – в 5–6 лет, а самцов – в возрасте 4–5 лет. При этом нерест происходит не ежегодно, а с пропусками до 4-х лет, в основном самки нерестятся через три года, а самцы – через два года.