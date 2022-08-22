Фейковые родственники лишили 84-летнюю омичку всех сбережений

Пенсионерка объяснила правоохранителям, что накануне ей позвонил мужчина, и в нем она узнала своего внука. Он заявил, что ему срочно нужны деньги, и ничего не объяснил. Связь прервалась, и следом позвонила «дочь» пенсионерки. Она подтвердила, что у «внука» проблемы, а деньги посоветовала передать «хорошему» человеку.