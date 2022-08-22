Фейковые родственники лишили 84-летнюю омичку всех сбережений

Пострадала от действий злоумышленников 84-летняя жительница Ленинского округа города. Женщина поверила незнакомцам, позвонившим на ее телефон, и лишилась 100 тыс рублей. Подробности этой истории рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Пенсионерка объяснила правоохранителям, что накануне ей позвонил мужчина, и в нем она узнала своего внука. Он заявил, что ему срочно нужны деньги, и ничего не объяснил. Связь прервалась, и следом позвонила «дочь» пенсионерки. Она подтвердила, что у «внука» проблемы, а деньги посоветовала передать «хорошему» человеку.
Через некоторое время к женщине пришел «курьер». Ему она передала посылку с деньгами — 100 тыс рублей. Только после этого омичка догадалась позвонить своим родным и узнать, все ли у них в порядке.
В полиции завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь оперативники разыскивают «курьера», который забрал у женщины деньги.
Пенсионерка запомнила, что мужчина был славянской внешности, на вид 35-37 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения. Был одет в черную короткую куртку, черные спортивные брюки, черные кроссовки, на голове — черная кепка. Любую информацию о злоумышленнике следует сообщить по телефонам 79-33-02, 79-34-77, 102.