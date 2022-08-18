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Без происшествий не вышло. В Омской области опрокинулся квадроцикл с тремя людьми

Вчера, 18:26
Фото: Минприроды

В омском лесу перевернулся квадроцикл с тремя людьми

Погибших в аварии не оказалось, но всем троим людям потребовалась помощь медиков.

В пресс-службе регионального минприроды сообщили о серьезной аварии в Тюкалинском районе Омской области.  Возле деревни Федосеевка в ночь на четверг, 18 августа, опрокинулся квадроцикл. 

В момент аварии в квадроцикле находились три человека. Им понадобилась помощь медиков, но погибших в аварии не оказалось, уточнили в ведомстве.

Интересно, что на месте аварии нашли разбитый фароискатель. Обычно его используют во время незаконной охоты, чтобы найти животных в лесу. 

Сотрудники полиции вместе с росгвардейцами проводят проверку по факту случившегося, уточнили в минприроды. 

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Авария#Квадроцикл#Лес#Минприроды
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