Без происшествий не вышло. В Омской области опрокинулся квадроцикл с тремя людьми

В пресс-службе регионального минприроды сообщили о серьезной аварии в Тюкалинском районе Омской области. Возле деревни Федосеевка в ночь на четверг, 18 августа, опрокинулся квадроцикл.
В момент аварии в квадроцикле находились три человека. Им понадобилась помощь медиков, но погибших в аварии не оказалось, уточнили в ведомстве.
Интересно, что на месте аварии нашли разбитый фароискатель. Обычно его используют во время незаконной охоты, чтобы найти животных в лесу.
Сотрудники полиции вместе с росгвардейцами проводят проверку по факту случившегося, уточнили в минприроды.