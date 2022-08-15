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В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны

В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны

Сегодня, 09:07
Фото: ГУ МЧС по Омской области
По данным экстренных служб, пожар произошел на территории СибАДИ.

В воскресенье, 14 августа в десятом часу вечера на территории СибАДИ загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны – автомобиль ЗИС-5. 

Фото: ГУ МЧС по Омской области
«На момент прибытия первого подразделения – спустя пять минут после сообщения о пожаре - горел кузов памятника. В результате пожара поврежден кузов автомобиля на площади 5 квадратных метров», – пояснили Городу55 в ГУ МЧС по Омской области. 
Фото: ГУ МЧС по Омской области

В данный момент  эксперты устанавливают предварительную причину пожара. 

Отметим, что само возгорание попало на видео. Запись выложена в паблике «Я живу (в) Омске» соцсети «ВКонтакте».

Фото: скрин с видео

Автомобиль находился под напряжением, поэтому пожарные сначала ждали приезда электрослужб, которые обесточат памятник, а затем приступили к тушению.

#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Пожары#Памятник#Великая Отечественная война
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