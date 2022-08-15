В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны

В воскресенье, 14 августа в десятом часу вечера на территории СибАДИ загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны – автомобиль ЗИС-5.
«На момент прибытия первого подразделения – спустя пять минут после сообщения о пожаре - горел кузов памятника. В результате пожара поврежден кузов автомобиля на площади 5 квадратных метров», – пояснили Городу55 в ГУ МЧС по Омской области.
В данный момент эксперты устанавливают предварительную причину пожара.
Отметим, что само возгорание попало на видео. Запись выложена в паблике «Я живу (в) Омске» соцсети «ВКонтакте».
Автомобиль находился под напряжением, поэтому пожарные сначала ждали приезда электрослужб, которые обесточат памятник, а затем приступили к тушению.