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В Омске пройдут массовые отключения воды в ночь заморозков

В Омске пройдут массовые отключения воды в ночь заморозков

Вчера, 13:24
Фото: 1MI

С 16 по 18 августа в Омске будет масштабное отключение воды

В регионе объявлено штормовое предупреждение.

«Омскводоканал» предупреждает о массовом отключении водоснабжения в Кировском и Советском округах. Причина — масштабные работы по замене запорной арматуры на насосной станции «Кировская».

Воды не будет с 23:00 16 августа до 6:00 18 августа. Отключение коснется жилых домов, медучреждений, школ, детских садов, торговых центров. Омичам рекомендуют позаботиться о запасе воды на указанный период.

Мы публикуем полный список адресов, которых коснется отключение воды:

Отключение воды в Омске с 16 августа

Напомним, ранее сообщалось о надвигающихся заморозках. В Омской области с 16 по 19 августа объявлено штормовое предупреждение. Плохая погода совпадет с проведением ремонтных работ.

#Город#Новости#Омск#Вода#Отключение воды#Заморозки
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