«Омскводоканал» предупреждает о массовом отключении водоснабжения в Кировском и Советском округах. Причина — масштабные работы по замене запорной арматуры на насосной станции «Кировская».
Воды не будет с 23:00 16 августа до 6:00 18 августа. Отключение коснется жилых домов, медучреждений, школ, детских садов, торговых центров. Омичам рекомендуют позаботиться о запасе воды на указанный период.
Мы публикуем полный список адресов, которых коснется отключение воды:
Напомним, ранее сообщалось о надвигающихся заморозках. В Омской области с 16 по 19 августа объявлено штормовое предупреждение. Плохая погода совпадет с проведением ремонтных работ.