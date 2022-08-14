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Экстремальное лето. В Омске ожидают минусовую температуру

Экстремальное лето. В Омске ожидают минусовую температуру

Вчера, 12:35
Фото: 1MI

В Омской области похолодает до -5 градусов

Жителям региона следует приготовиться к похолоданию и ветру.

Новая неделя начнется для омичей с похолодания и ветра. По сообщениям Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха днем 15 августа составит +15…+20 градусов. Осадков не ожидается. Ветер от 9 до 14 метров в секунду.

Заморозки прогнозируют в ночь на вторник. Местами в приземном слое температура опустится до -5. А вот днем 16 августа столбик термометра вновь поднимется до +20 градусов. Ожидается небольшой дождь.

В ночь на 17 августа снова резко похолодает от 0 до -5, осадки сохранятся.

В среду, по данным синоптиков, температура воздуха +13…+18, местами небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 14 градусов.

Напомним, с 16 по 19 в Омской области объявлено штормовое предупреждение. Жителям региона сообщили о заморозках и сильном ветре.

Фото: ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"
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