Зима близко? Почему омичей предупреждают о заморозках в августе

Омичей предупреждают об опасном природном явлении. В регионе объявлено штормовое предупреждение. С 16 по 19 августа ожидаются заморозки.
Погода увеличивает риски происшествий. Как сообщает мэрия, возможны техногенные пожары, коммунальные аварии, повреждения или обрывы линий связи и электропередач, нарушения транспортного движения, ухудшения условий аварийно-восстановительных работ. Напомним, с вечера 16 августа «Омскводоканал» отключит от водоснабжения сразу два округа города. Причина — масштабные ремонтные работы. Доступ к воде планировали возобновить в 6:00 18 августа.
Горожан предупреждают, при возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться в МЧС по телефонам 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00; а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города — 78-78-78.