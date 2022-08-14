Город55
ГлавноеВсе новости
Зима близко? Почему омичей предупреждают о заморозках в августе

Зима близко? Почему омичей предупреждают о заморозках в августе

Вчера, 12:12
Фото: 1MI

Омичей предупреждают о заморозках с 16 по 19 августа

Штормовое предупреждение объявлено в Омске с 16 по 19 августа.

Омичей предупреждают об опасном природном явлении. В регионе объявлено штормовое предупреждение. С 16 по 19 августа ожидаются заморозки.

Погода увеличивает риски происшествий. Как сообщает мэрия, возможны техногенные пожары, коммунальные аварии, повреждения или обрывы линий связи и электропередач, нарушения транспортного движения, ухудшения условий аварийно-восстановительных работ. Напомним, с вечера 16 августа «Омскводоканал» отключит от водоснабжения сразу два округа города. Причина — масштабные ремонтные работы. Доступ к воде планировали возобновить в 6:00 18 августа.

Горожан предупреждают, при возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться в МЧС по телефонам 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00; а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города — 78-78-78.

#Город#Новости#Омск#Омская область#Погода в Омске#Прогноз погоды#Штормовое предупреждение#Заморозки
Подпишитесь
Обрушение дома в Омске, «ковидный» скачок, минусовые заморозки в августе
Сегодня, 18:11
Жуткая обстановка. В Омской области снова растут «коронавирусные» значения
Сегодня, 14:57
Салаты выгоднее. В Омске подешевели все овощи, кроме одного
Анализ потребительского рынка в регионе за июль 2022 года.
Сегодня, 10:32
«Резко закрыл окна». В минприроды ответили на жалобы омичей о ночных выбросах
Сегодня, 11:16
«Хуже, чем на 20-го Партсъезда». Омичи сообщили о угрозе обрушения еще одного дома
Сегодня, 16:33