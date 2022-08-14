Зима близко? Почему омичей предупреждают о заморозках в августе

Погода увеличивает риски происшествий. Как сообщает мэрия, возможны техногенные пожары, коммунальные аварии, повреждения или обрывы линий связи и электропередач, нарушения транспортного движения, ухудшения условий аварийно-восстановительных работ. Напомним, с вечера 16 августа «Омскводоканал» отключит от водоснабжения сразу два округа города. Причина — масштабные ремонтные работы. Доступ к воде планировали возобновить в 6:00 18 августа.