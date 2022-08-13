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Не заметила. Омичка за рулем авто сбила детскую коляску, пока сдавала назад

Не заметила. Омичка за рулем авто сбила детскую коляску, пока сдавала назад

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI

В Омской области женщина за рулем авто сбила коляску с ребенком

Младенца госпитализировали, о его состоянии подробностей нет.

Авария, в которой пострадал ребенок, случилась накануне днем в Называевске. Известно, что участницей ДТП оказалась 58-летняя женщина за рулем Chevrolet Lanos.

Как уточнили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, женщина не убедилась в безопасности маневра и начала сдавать назад на автомобиле. На пути следования машины оказалась коляска с годовалым ребенком.

В результате женщина сбила коляску. На место вызвали медиков, они госпитализировали младенца. Информации о его состоянии нет. Проводится проверка, сообщили в ведомстве.

#Ольга Акамова#Омск#ДТП#Город#Общество#Новости#Омская область#Авария#Авария с ребенком#Пострадал ребенок
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