Не заметила. Омичка за рулем авто сбила детскую коляску, пока сдавала назад

Авария, в которой пострадал ребенок, случилась накануне днем в Называевске. Известно, что участницей ДТП оказалась 58-летняя женщина за рулем Chevrolet Lanos.
Как уточнили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, женщина не убедилась в безопасности маневра и начала сдавать назад на автомобиле. На пути следования машины оказалась коляска с годовалым ребенком.
В результате женщина сбила коляску. На место вызвали медиков, они госпитализировали младенца. Информации о его состоянии нет. Проводится проверка, сообщили в ведомстве.