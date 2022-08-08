Погибший на омской трассе мотоциклист все-таки имел права

Госавтоинспекция по Омской области обнародовала первоначальные данные по проверке смертельной аварии на трассе Омск – Русская Поляна, где в воскресенье, 7 августа, погиб 33-летний мотоциклист.
«Установлено, что погибший в результате ДТП водитель мотоцикла Suzuki имел соответствующую категорию на право управления мототранспортом», – пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области.
Напомним, по первоначальной информации ГИБДД, 8 августа около 12:30 на трассе в Павлоградском районе 33-летний мотоциклист без прав выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda.
От полученных травм байкер погиб на месте происшествия.
Проверка по этому инциденту продолжается.