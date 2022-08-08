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Погибший на омской трассе мотоциклист все-таки имел права

Погибший на омской трассе мотоциклист все-таки имел права

Сегодня, 09:01
Фото: УИБДД по Омской области
В региональной ГИБДД обновили информацию о смертельном ДТП в Павлоградском районе.

Госавтоинспекция по Омской области обнародовала первоначальные данные по проверке смертельной аварии на трассе Омск – Русская Поляна, где в воскресенье, 7 августа, погиб 33-летний мотоциклист. 

«Установлено, что погибший в результате ДТП водитель мотоцикла Suzuki имел соответствующую категорию на право управления мототранспортом», – пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области. 

Напомним, по первоначальной информации ГИБДД, 8 августа около 12:30 на трассе в Павлоградском районе 33-летний мотоциклист без прав выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda. 

От полученных травм байкер погиб на месте происшествия. 

Проверка по этому инциденту продолжается. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ДТП#Полиция#Авария#ЧП
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