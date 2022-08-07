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Омский мотоциклист без прав выехал на «встречку» и погиб

Омский мотоциклист без прав выехал на «встречку» и погиб

Вчера, 15:45
Фото: 1MI
Обстоятельства смертельной аварии выясняют сотрудники полиции.

Омская полиция сообщает о смертельном ДТП в Павлоградском районе. Известна предварительная информация.

Сообщение об аварии поступило сегодня, 7 августа, в 12:30. Водитель мотоцикла «Suzuki», 33-летний мужчина, ехал по автодороге Омск-Русская Поляна. В районе 82 километра выехал на «встречку» и столкнулся с «Mazda 6» по управлением 60-летнего мужчины.

В результате происшествия мотоциклист скончался на месте. Как позже выяснилось, он не имел прав управления таким видом транспорта.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

#Происшествия#Новости#Омская область#Павлоградский район#Полиция#ДТП#Смертельное ДТП
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