Омский мотоциклист без прав выехал на «встречку» и погиб

Сообщение об аварии поступило сегодня, 7 августа, в 12:30. Водитель мотоцикла «Suzuki», 33-летний мужчина, ехал по автодороге Омск-Русская Поляна. В районе 82 километра выехал на «встречку» и столкнулся с «Mazda 6» по управлением 60-летнего мужчины.