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Никита Михалков высказался о визите Урганта на корпоратив омского бизнесмена Шкуренко

Никита Михалков высказался о визите Урганта на корпоратив омского бизнесмена Шкуренко

Вчера, 21:22
Фото: 1MI

Никита Михалков вслед за Соловьевым назвал Урганта «испугавшимся патриотом»

Режиссер прокомментировал появление Ивана Урганта в России в своей программе «БесогонТВ».

Новость о выступлении российского шоумена Ивана Урганта на корпоративе омского бизнесмена Виктора Шкуренко дошла до Никиты Михалкова. Режиссер посвятил этому событию несколько минут экранного времени своей программы «БесогонТВ» в субботу, 6 августа.

Михалков назвал Урганта, который выступил на корпоративе для сотрудников холдинга Виктора Шкуренко, «испугавшимся патриотом»:

«Ведущим мероприятия был патриот, который, как было сказано, немножко испугался, Иван Ургант», — сказал Михалков.

Вдобавок к этому Михалков процитировал пост Шкуренко в запрещенной в РФ соцсети, где тот пишет о причинах приглашения Урганта на корпоратив.

«Это не сделка с артистом, это поддержка позиции Человека», — приводит режиссер текст публикации.

Ранее о решении пригласить Ивана Урганта на корпоратив в Омске высказывался телеведущий Владимир Соловьев. Тот тоже назвал Урганта «испугавшимся патриотом», а Виктора Шкуренко — «позором страны».

Шкуренко ранее прокомментировал Городу55 эти нападки.

«Если они хотят себя таким образом вести, я же не могу им этого запретить. Потерпим мы. У нас достаточно прочный запас. Надо не обращать на это внимание, а заниматься своим делом», — сказал бизнесмен.
#Ольга Акамова#Омск#Город#Общество#Новости#Омская область#Иван Угрант#Никита Михалков#Программа#Корпоратив#Виктор Шкуренко
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