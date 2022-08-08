Никита Михалков высказался о визите Урганта на корпоратив омского бизнесмена Шкуренко

Новость о выступлении российского шоумена Ивана Урганта на корпоративе омского бизнесмена Виктора Шкуренко дошла до Никиты Михалкова. Режиссер посвятил этому событию несколько минут экранного времени своей программы «БесогонТВ» в субботу, 6 августа.