Никита Михалков высказался о визите Урганта на корпоратив омского бизнесмена Шкуренко

Новость о выступлении российского шоумена Ивана Урганта на корпоративе омского бизнесмена Виктора Шкуренко дошла до Никиты Михалкова. Режиссер посвятил этому событию несколько минут экранного времени своей программы «БесогонТВ» в субботу, 6 августа.
Михалков назвал Урганта, который выступил на корпоративе для сотрудников холдинга Виктора Шкуренко, «испугавшимся патриотом»:
«Ведущим мероприятия был патриот, который, как было сказано, немножко испугался, Иван Ургант», — сказал Михалков.
Вдобавок к этому Михалков процитировал пост Шкуренко в запрещенной в РФ соцсети, где тот пишет о причинах приглашения Урганта на корпоратив.
«Это не сделка с артистом, это поддержка позиции Человека», — приводит режиссер текст публикации.
Ранее о решении пригласить Ивана Урганта на корпоратив в Омске высказывался телеведущий Владимир Соловьев. Тот тоже назвал Урганта «испугавшимся патриотом», а Виктора Шкуренко — «позором страны».
Шкуренко ранее прокомментировал Городу55 эти нападки.
«Если они хотят себя таким образом вести, я же не могу им этого запретить. Потерпим мы. У нас достаточно прочный запас. Надо не обращать на это внимание, а заниматься своим делом», — сказал бизнесмен.