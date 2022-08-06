Город55
ГлавноеВсе новости
Омская прокуратура объявила о проверке из-за серьезного пожара в многоэтажке

Омская прокуратура объявила о проверке из-за серьезного пожара в многоэтажке

Сегодня, 11:04
Фото: прокуратура Омской области

В Омске прокуратура начала проверку из-за пожара с пострадавшими

В ведомстве выяснят, как и почему случился пожар, а также возьмут на контроль проверку полиции и МЧС.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ведомство взяло на контроль расследование обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Краснознаменная. В пожаре пострадали четыре человека — ранее сообщалось только о трех пострадавших.

Речь идет о пожаре, который случился на третьем этаже многоэтажки в Центральном округе города. Возгорание случилось в квартире, где жил 54-летний мужчина. По предварительным данным, огонь в его квартире перекинулся с дивана на стены, а затем дошел до газовой плиты, где были включены конфорки.

В результате случилось возгорание газовоздушной смеси. Мужчина получил ожоги 2-й степени, ожоги дыхательных путей и травматическую ампутацию пальца ступни. Его госпитализировали.

Также госпитализация потребовалась 16-летней девушке, которая выпрыгнула из окна, полуторагодовалому ребенку и 65-летней женщине.

Сейчас в доме отключен газ, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пожара. На место происшествия выезжал прокурор Центрального округа Омска Владимир Голубь. Выясняются обстоятельства случившегося.

Обновлено: в пресс-службе СУ СКР по Омской области также сообщили о проверке по факту пожара. 

#Ольга Акамова#Омск#Пожары#Прокуратура#Происшествия
Подпишитесь
Древний Рим, фаер-шоу и «Дискотека Авария»: самые интересные события на День города
Сегодня, 09:00
Фантастические твари омской «Флоры»: кого можно встретить на «зеленой» выставке
Сегодня, 09:30
Древний Рим, фаер-шоу и «Дискотека Авария»: самые интересные события на День города
Сегодня, 09:00
День города в Омске начался с режима НМУ
Синоптики объявили опасный режим в ночь на День города.
Сегодня, 08:41
Уволили с работы. Стали известны причины пожара на улице Краснознаменной в Омске
Сегодня, 11:27
«В срок не получите». После пожара на складе OZON заказы омичей стали задерживать
Вчера, 16:15