Омская прокуратура объявила о проверке из-за серьезного пожара в многоэтажке

Речь идет о пожаре, который случился на третьем этаже многоэтажки в Центральном округе города. Возгорание случилось в квартире, где жил 54-летний мужчина. По предварительным данным, огонь в его квартире перекинулся с дивана на стены, а затем дошел до газовой плиты, где были включены конфорки.