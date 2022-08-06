Омская прокуратура объявила о проверке из-за серьезного пожара в многоэтажке

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ведомство взяло на контроль расследование обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Краснознаменная. В пожаре пострадали четыре человека — ранее сообщалось только о трех пострадавших.
Речь идет о пожаре, который случился на третьем этаже многоэтажки в Центральном округе города. Возгорание случилось в квартире, где жил 54-летний мужчина. По предварительным данным, огонь в его квартире перекинулся с дивана на стены, а затем дошел до газовой плиты, где были включены конфорки.
В результате случилось возгорание газовоздушной смеси. Мужчина получил ожоги 2-й степени, ожоги дыхательных путей и травматическую ампутацию пальца ступни. Его госпитализировали.
Также госпитализация потребовалась 16-летней девушке, которая выпрыгнула из окна, полуторагодовалому ребенку и 65-летней женщине.
Сейчас в доме отключен газ, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пожара. На место происшествия выезжал прокурор Центрального округа Омска Владимир Голубь. Выясняются обстоятельства случившегося.
Обновлено: в пресс-службе СУ СКР по Омской области также сообщили о проверке по факту пожара.