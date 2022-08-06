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Едва не сгорели. В центре Омска ночью внезапно загорелась квартира

Едва не сгорели. В центре Омска ночью внезапно загорелась квартира

Сегодня, 10:27
Фото: 1MI

В Омске во время пожара едва не сгорели три человека

Причины пожара предстоит выяснить следователям, а в больнице из-за случившегося оказались три человека.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, минувшей ночью, около 2:40 часов в Центральном округе Омска случился пожар, в котором пострадали три человека.

Сообщается, что загорелась квартира на 3 этаже жилого дома на улице Краснознаменная. В результате пожара пострадал 54-летний хозяин квартиры. Мужчину диагностировали с ожогом дыхательных путей, ожогами тела второй степени и травматической ампутацией пальца стопы.

Вдобавок к этому пострадали еще два человека. В попытке спастись из окна выпрыгнула 16-летняя девушка. Она обратилась к медикам с различными травмами. Также госпитализирован полуторагодовалый мальчик, проживающий в том же доме. У него диагностировано отравление продуктами горения.

Полиция проводит проверку, устанавливается причина возгорания и сумма материального ущерба. О других пострадавших информации пока нет.

#Ольга Акамова#Пожары#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#Огонь#Травмы
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