Едва не сгорели. В центре Омска ночью внезапно загорелась квартира

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, минувшей ночью, около 2:40 часов в Центральном округе Омска случился пожар, в котором пострадали три человека.
Сообщается, что загорелась квартира на 3 этаже жилого дома на улице Краснознаменная. В результате пожара пострадал 54-летний хозяин квартиры. Мужчину диагностировали с ожогом дыхательных путей, ожогами тела второй степени и травматической ампутацией пальца стопы.
Вдобавок к этому пострадали еще два человека. В попытке спастись из окна выпрыгнула 16-летняя девушка. Она обратилась к медикам с различными травмами. Также госпитализирован полуторагодовалый мальчик, проживающий в том же доме. У него диагностировано отравление продуктами горения.
Полиция проводит проверку, устанавливается причина возгорания и сумма материального ущерба. О других пострадавших информации пока нет.