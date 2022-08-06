Едва не сгорели. В центре Омска ночью внезапно загорелась квартира

Вдобавок к этому пострадали еще два человека. В попытке спастись из окна выпрыгнула 16-летняя девушка. Она обратилась к медикам с различными травмами. Также госпитализирован полуторагодовалый мальчик, проживающий в том же доме. У него диагностировано отравление продуктами горения.